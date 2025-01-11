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Квартира, дом, дача

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Стоят копейки, а пользы уйма: Топ-20 идей, которые улучшат ваш участок с минимальными вложениями

Стоят копейки, а пользы уйма: Топ-20 идей, которые улучшат ваш участок с минимальными вложениями

Иногда смотришь на то, что предлагают и какие советы дают известные блогеры-садоводы «в Интернете» по оформлению своего участка, то невольно задумываешься: «Это сколько же денег надо, чтобы воплотить хотя бы часть того, что показано на экране»? Действительно, в этом плане просто нельзя не вспомнить поговорку-присказку: «С деньгами каждый сможет».

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