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Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара уже сочтены

Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара уже сочтены

depositphotos Доллар все меньше фигурирует в торговых операциях между странами. Многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

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