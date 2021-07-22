Аналитик объяснил, почему "золотые дни" доллара уже сочтены

depositphotos Доллар все меньше фигурирует в торговых операциях между странами. Многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
depositphotos Доллар все меньше фигурирует в торговых операциях между странами. Многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
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