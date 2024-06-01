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Рогов: в Запорожье произошло несколько взрывов

Рогов: в Запорожье произошло несколько взрывов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов.

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