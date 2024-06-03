Понедельник, 0️⃣3️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🚴🏻‍♂️ Всемирный день велосипеда 🪂День рождения парашюта ⏰️ Праздник прогульщика 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1785 год - французский изобретатель Франсуа Бланшар презентовал средство для безопасной эвакуации из воздушного шара - парашют 📔 1830 год - в ходе Чумного бунта в Севастополе убил военный губернатор 📔 1892 год - основан футбольный клуб "Ливерпуль" (Англия) 📔 1927 год - в Москве снесли триумфальную арку "Красные ворота" 📔 1943 год - создан Французский комитет национального освобождения 📔 1965 год - Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом и вторым в мире (после советского космонавта Алексея Леонова), совершившим выход в открытый космос 📔 1980 год - из-за сбоя компьютера в США ложно сработала система предупреждения о ракетном нападении со стороны СССР, объявлена ядерная тревога, мир находился на пороге ядерной войны 📔 1989 год - в Челябинской области произошла крупная железнодорожная авария.