Новые цифровые повестки и изменения в льготах по ЖКУ: что ждет россиян с 1 ноября? Юлия ЧелкановаС 1 ноября в России вступают в силу значительные изменения, касающиеся граждан, владельцев жилья и военнообязанного населения.
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