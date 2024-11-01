Новые цифровые повестки и изменения в льготах по ЖКУ: что ждет россиян с 1 ноября? Юлия ЧелкановаС 1 ноября в России вступают в силу значительные изменения, касающиеся граждан, владельцев жилья и военнообязанного населения.