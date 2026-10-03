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FiNE NEWS

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Второй пилот Flydubai рассказал о моменте нападения на капитана перед молитвой

Второй пилот рейса авиакомпании Flydubai Смит Маччхар рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о нападении на капитана самолёта, которое произошло после того, как он ушёл на несколько минут помолиться.

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