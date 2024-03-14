Lada Vesta с «автоматом» появилась у дилеров

Автомобили Lada Vesta, оснащенные двигателем 1.8 Evo и вариатором, появились у дилеров. В частности, такие машины уже поступили в автосалоны в Санкт-Петербурге, сообщает 14 марта аналитическое агентство «Автостат».
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