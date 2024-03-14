ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 849 подписчиков

Lada Vesta с «автоматом» появилась у дилеров

Lada Vesta с «автоматом» появилась у дилеров

Автомобили Lada Vesta, оснащенные двигателем 1.8 Evo и вариатором, появились у дилеров. В частности, такие машины уже поступили в автосалоны в Санкт-Петербурге, сообщает 14 марта аналитическое агентство «Автостат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх