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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карим Абдул-Джаббар перенесет операцию после того, как сломал ногу на концерте

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар упал на концерте, после чего был доставлен в больницу со сломанным бедром.

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