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Ивановские новости

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В Ивановской области пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании

В Ивановской области пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании

Пожар произошёл утром в деревне Бурково Лухского района. Огонь охватил 8 квадратных метров.Утром 9 октября в деревне Бурково Лухского района загорелось неэксплуатируемое здание.

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