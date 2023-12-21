Михаила Абызова признали лидером ОПС и осудили

К 12 годам строгого режима и штрафу в размере 80 млн руб. приговорил в четверг Преображенский райсуд столицы бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, признав его виновным в организации преступного сообщества (ОПС).
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