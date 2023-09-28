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В МИД заявили, что ратификация Римского статута Арменией ухудшит отношения с РФ

В МИД заявили, что ратификация Римского статута Арменией ухудшит отношения с РФ

В российском МИДе негативно отреагировали на возможную ратификацию Римского статута МУС Арменией. В ведомстве заявили, что подобные действия могут ухудшить отношения Москвы и Еревана, тем более что организация выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина.

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