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В МИД рассказали об отказе Киева обсуждать безопасность АЭС

В МИД рассказали об отказе Киева обсуждать безопасность АЭС

На переговорах о безопасности судоходства в Черном море Киев предлагал включить в документ пункт об обеспечении безопасности атомных электростанций (АЭС), но позже украинские власти отказались от этого решения.

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