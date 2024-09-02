В МИД рассказали об отказе Киева обсуждать безопасность АЭС

На переговорах о безопасности судоходства в Черном море Киев предлагал включить в документ пункт об обеспечении безопасности атомных электростанций (АЭС), но позже украинские власти отказались от этого решения.
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