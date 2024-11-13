Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

На переговорах планируется обсудить вопросы безопасности, юстиции и правопорядка Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина началась в Пекине, сообщает корреспондент РИА Новости.
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