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Царьград

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Священник объяснил, почему застолья у могил противоречат христианству

Священник объяснил, почему застолья у могил противоречат христианству

Еда и спиртное на могилах — не поминовение, а язычество, считает Церковь.Православный священник Андрей Смирнов объяснил, почему застолья у могил уводят верующих от христианских традиций.

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