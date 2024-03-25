Депутат Госдумы призвал принять новые законы для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. Для противодействия мошенникам, которые обманом втягивают россиян в совершение преступлений, следует принять новые законы, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции Андрей Альшевских.
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