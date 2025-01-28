Очередная коллекция прикольных демотиваторов для всех и для каждого

Картинки в чёрной рамке с юморными надписями — на любой вкус! В этом выпуске: про комфортный отдых, про преимущества сауны, про правильную мотивацию, про вкусную еду, про побег из Невады и многое другое! .
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