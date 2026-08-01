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FTimes

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Банкам это невыгодно: экономист рассказал, как быстрее всего закрыть ипотеку и сэкономить на процентах

Банкам это невыгодно: экономист рассказал, как быстрее всего закрыть ипотеку и сэкономить на процентах

Банкам это невыгодно: экономист рассказал, как быстрее всего закрыть ипотеку и сэкономить на процентах Елена ГалицкаяДосрочное погашение ипотеки остаётся одной из главных финансовых целей для российских заёмщиков.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Я бы не стал следовать этим советам
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