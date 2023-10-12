Китай запрещает новые оффшорные брокерские счета в целях контроля над капиталом

Китай впервые выпустил уведомление, запрещающее брокерским компаниям КНР и их зарубежным подразделениям привлекать новых клиентов с материка для оффшорной торговли, передает Reuters со ссылкой на официальный документ и четыре источника, подтвердивших эту информацию.
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