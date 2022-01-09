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Разрешение на въезд в Австралию, которое Джокович получил от МВД страны, было предварительным и не давало ему никаких гарантий (The Sydney Morning Herald)

Письмо от МВД Австралии, которое, как утверждают юристы Новака Джоковича, разрешило ему въезд в страну без вакцинации и карантина, на самом деле не давало никаких гарантий.

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