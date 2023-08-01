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«Да что они себе позволяют?»: мигранты нагло вмешиваются в работу органов – Лобаев поделился деталями

«Да что они себе позволяют?»: мигранты нагло вмешиваются в работу органов – Лобаев поделился деталями

ТОПОР ПРАВДЫ Кто бы мог подумать, что они ещё и от органов будут отмахиваться, мешать им заниматься своей деятельностью.

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Комментарии
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59
Ведут к развалу государства! Тут все понятно!
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43 мин.
Евгений Попов
Судя по всему, метастазы разведок Западло активно разрослись и национальные анклавы уже получили зарубежные &quot;глушилки&quot;.
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23 мин.
Гурбангулы
Скоро анклавы диаспор обзаведутся собственным ПВО. Собственная полиция и правительство у них уже есть.
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20 мин.

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