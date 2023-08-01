«Да что они себе позволяют?»: мигранты нагло вмешиваются в работу органов – Лобаев поделился деталями
ТОПОР ПРАВДЫ
Кто бы мог подумать, что они ещё и от органов будут отмахиваться, мешать им заниматься своей деятельностью.
Комментарии
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Ведут к развалу государства! Тут все понятно!
Судя по всему, метастазы разведок Западло активно разрослись и национальные анклавы уже получили зарубежные "глушилки".
Скоро анклавы диаспор обзаведутся собственным ПВО. Собственная полиция и правительство у них уже есть.
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