У нас в Текстил...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

У нас в Текстильщиках

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Я думал, что делать всё будут работяги, а оказывается это чиновники решили показать класс ... Эх и машины будут на за...Правительство Мос...
  • Сергей Иванов
    Владимиру Ефимову, вице-мэру Москвы, лучше бы придержать свой восторг. Москва - лидер среди регионов страны далеко н...Ефимов: Москва ли...

Собянин: С начала года в Москве построен 21 социальный объект

Собянин: С начала года в Москве построен 21 социальный объект

С начала года в Москве было построено 21 социальное учреждение Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в Москве было введено в эксплуатацию с начала 2024 года порядка 2,6 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, построенное в рамках программы реновации жилого фонда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх