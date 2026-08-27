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ФАС возбудила дело против сети АЗС «Трасса

ФАС возбудила дело против сети АЗС «Трасса» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала разбирательство в отношении оператора топливных заправок «Трасса» – компании «Евротранс».

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