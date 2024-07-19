В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлена сообщница телефонных аферистов

Следственным отделением ОМВД России по Отрадненскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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