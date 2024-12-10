SUSANIN
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SUSANIN

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Удмуртские пельмени признаны национальным блюдом России

Удмуртские пельмени признаны национальным блюдом России

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские пельмени признаны национальным блюдом России на всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards», которая проводится при поддержке министерства экономического развития РФ.

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