Ижевск. Удмуртия. Удмуртские пельмени признаны национальным блюдом России на всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards», которая проводится при поддержке министерства экономического развития РФ.
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