В Москве рассмотрят дела журналистов из-за отсутствия в постах маркировки иноагента

Таганский суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении иноагентов - адвоката Николая Полозова, журналистов Ольги Чураковой, Алексея Ковалева и Дениса Константинова, одного из администраторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" Александра Шварева.
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