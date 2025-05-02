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В Москве рассмотрят дела журналистов из-за отсутствия в постах маркировки иноагента

В Москве рассмотрят дела журналистов из-за отсутствия в постах маркировки иноагента

Таганский суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении иноагентов - адвоката Николая Полозова, журналистов Ольги Чураковой, Алексея Ковалева и Дениса Константинова, одного из администраторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" Александра Шварева.

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