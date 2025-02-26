Главной сенсацией голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, конечно, стал голос США «против», но и голос Сербии «за» тоже не остался незамеченным… Вот так предать векового и практически единственного союзника, причем без какой-то очевидной необходимости и выгоды для себя, — это было неожиданно.
Братушки в поисках отмазки
Комментарии
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Владимир
Тамбовский волк вучичу товарищ! От такого дерьма очень сложно отмыться!!!
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11 час.
Татьяна Кибишева
ВСЕ предатели, кроме Армии и Флота!!!!!!
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11 час.
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