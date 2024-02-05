Космический самолет Dream Chaser прошел первые испытания

Космический корабль Dream Chaser от Sierra Space прошел испытания на вибрацию Космический самолет Dream Chaser компании Sierra Space прошел первые испытания на вибрационной установке НАСА, имитирующей условия во время запуска и входа в атмосферу.
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