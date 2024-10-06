Накопить на первоначальный взнос по ипотеке станет проще

Со следующего года в России появится новый вид вкладов – жилищно-накопительный Весной 2025 года в России начнет действовать новый закон о жилищно-накопительных вкладах, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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