Накопить на первоначальный взнос по ипотеке станет проще

Со следующего года в России появится новый вид вкладов – жилищно-накопительный Весной 2025 года в России начнет действовать новый закон о жилищно-накопительных вкладах, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.