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Петербургский дневник

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Накопить на первоначальный взнос по ипотеке станет проще

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке станет проще

Со следующего года в России появится новый вид вкладов – жилищно-накопительный Весной 2025 года в России начнет действовать новый закон о жилищно-накопительных вкладах, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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