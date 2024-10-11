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Зеленский столкнётся с народным гневом — NYT

Зеленский столкнётся с народным гневом — NYT

Зеленский столкнётся с народным гневом из-за повышения налогов на нужды ВСУ, пишет New York Times. Принятый закон увеличивает военный сбор с доходов физлиц с 1,5% сразу до 5%, задним числом удваивает налоги на прибыль банков до 50% в этом году и повышает налоги на прибыль других финансовых учреждений.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
За все 33 года &quot;незаможности&quot; нет было и не будет более скотской власти ,а Разумкову за его детище КОЛ ОСИНОВЫЙ В МОГИЛУ !
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17 час.

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