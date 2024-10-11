Зеленский столкнётся с народным гневом — NYT

Зеленский столкнётся с народным гневом из-за повышения налогов на нужды ВСУ, пишет New York Times. Принятый закон увеличивает военный сбор с доходов физлиц с 1,5% сразу до 5%, задним числом удваивает налоги на прибыль банков до 50% в этом году и повышает налоги на прибыль других финансовых учреждений.
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