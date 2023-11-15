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В Минобороны Казахстана прояснили ситуацию о членстве страны в ОДКБ

В Минобороны Казахстана прояснили ситуацию о членстве страны в ОДКБ

Министр обороны республики Руслан Жаксылыков прояснил ситуацию о членстве Казахстана в ОДКБ.Глава оборонного ведомства отметил, что позицию по этому вопросу чётко определил верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев.

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