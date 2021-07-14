В Рязани с 15 июля без горячей воды останутся 19 домов

Отключение связано с плановыми работами на системах и объектах теплоснабжения. До 28 июля ресурса не будет по адресам: улица Ленина, дома №№36, 5а, 9, 13а, 19а, 30; улица Садовая, дом №30; улица Свободы, дома №№66, 46 корпус 2, 49, 69, 73, 75, 81; улица Радищева, дома №№39 (детский сад №1), 10, 12, 61; улица Урицкого, дома №№23а (детский сад №2), 22, 2а; улица Горького, дома №№29а (детский сад №17), 51 (школа №1), 27, 32, 37, 37 корпус 1, 45; улица Юннатов, дом №1/8 (детский сад №70); улица Фирсова, дома №№6 корпус 1 (детский сад №91), 2, 10а; улица Лермонтова, дома №№14 (детский сад №96), 22 (школа №15); улица Электрозаводская, дома №№56 (школа №14), 54в, 79, 81; улица Введенская, дома №№67, 94; улица Есенина, дома №№27, 46, 72/2; улица Лево-Лыбедская, дом №34; улица Новая, дом №102; улица Ново-Касимовская, дом №15; площадь Театральная, дом №7а; улица Фрунзе, дома №№18, 25, 32; улица Циолковского, дома №№5 корпус 1, 12; проезд Яблочкова, дом №7.