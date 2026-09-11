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Царьград

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Хейсканен предложил открыть в Крыму корпункт для зарубежных СМИ

Хейсканен предложил открыть в Крыму корпункт для зарубежных СМИ

Финский корреспондент Кости Хейсканен предложил создать в Крыму корпункт для зарубежных журналистов. На фоне непризнания выбора полуострова в 2014 году, это могло бы способствовать объективному освещению жизни крымчан.

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