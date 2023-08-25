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Глава оркестра Литвы Ринкявичюс выступил против запрета русских классиков

Глава оркестра Литвы Ринкявичюс выступил против запрета русских классиков

Худрук литовского Государственного оркестра Гинтарас Ринкявичюс поделился собственной точкой зрения по поводу запретительных мер, которые коснулись права на исполнение классических произведений, которые оказались написаны композиторами из России.

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