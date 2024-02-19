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Эксперт Баранников: Отказ от вскрытия помешает точной диагностике причин смерти

Эксперт Баранников: Отказ от вскрытия помешает точной диагностике причин смерти

Директор научно-исследовательского центра судебной экспертизы, действительный член Палаты судебных экспертов Леонид Баранников заявил, что отказ от проведения посмертного вскрытия может иметь серьезные негативные последствия, — передает «Радио 1».

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