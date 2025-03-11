Средний класс в России: доходы снижаются, а расходы остаются на прежнем уровне.

Представители среднего класса в российских городах зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей ежемесячно, а их семейные расходы превышают эти доходы, составляя в среднем 83 тысячи рублей, выяснили эксперты НИУ ВШЭ в своем исследовании.