Залужный в ходе выступления в Лондоне не смог выговорить слово «цивилизованный»

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) оказался в неловком положении, не сумев несколько раз выговорить слово «цивилизованный» на английском языке и допустив ошибку в описании судьбы главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Отелло».