В Куршский залив Балтийского моря выпустили еще 150 тыс. штук молоди сига

Контроль за выпуском очередной партии молоди сига в Куршский залив Балтийского море провела комиссия Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, сообщает пресс-служба управления 9 августа в соцсети «ВКонтакте».
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