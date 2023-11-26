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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вайцеховская: «Степанова и Букин в нынешнем состоянии не слишком годятся на роль ориентира в танцах на льду, как бы судьи ни пытались убедить нас в обратном»

«Мне кажется, основная беда нынешних российских танцев заключается в том, что с потерей возможности соревноваться за пределами страны они оказались в замкнутом пространстве, единственный эталонный ориентир в котором – это Александра Степанова и Иван Букин.

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