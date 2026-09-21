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Газета.ру

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Ковальчук: одного жителя не стало и трое пострадали при атаках ВСУ под Брянском

Ковальчук: одного жителя не стало и трое пострадали при атаках ВСУ под Брянском

Один человек получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Погарском районе Брянской области.

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