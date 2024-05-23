Вице-президент Венесуэлы выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году

Страна может вступить в состав объединения на саммите в России Правительство Венесуэлы ещё раз выразило надежду на вступление в состав объединения БРИКС в 2024 году, сообщила вице-президент Делси Родригес.
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