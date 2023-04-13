Собянин рассказал, как преобразилась территория рядом с новыми станциями БКЛ после благоустройства

Горожане будут комфортнее добираться до метро Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что около станций «Сокольники», «Каширская», «Варшавская» и «Печатники» БКЛ Московского метрополитена закончилось благоустройство территорий.