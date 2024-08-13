Трамп заявил о госперевороте в США

По его словам, именно из-за этого Байден снялся с президентской гонки В интервью американскому предпринимателю Илону Маску кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке.