Трамп заявил о госперевороте в США

По его словам, именно из-за этого Байден снялся с президентской гонки В интервью американскому предпринимателю Илону Маску кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии