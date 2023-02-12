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Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч. Первый гол «Каролине» – 200-й в лиге

Артемий Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч. Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), всего набрав 5 (4+1) очков.

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