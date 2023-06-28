Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года

18-летний австриец – третий представитель своей страны в топ-10 драфта за последние 4 года.  «Миннесота» в 2020 году выбрала форварда Марко Росси под общим 9-м номером, «Детройт» в 2022-м – форварда Марко Каспера под общим 8-м номером.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх