«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года

18-летний австриец – третий представитель своей страны в топ-10 драфта за последние 4 года. «Миннесота» в 2020 году выбрала форварда Марко Росси под общим 9-м номером, «Детройт» в 2022-м – форварда Марко Каспера под общим 8-м номером.
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