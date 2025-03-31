Стармер и Трамп обсудили совместное давление на Путина в телефонных переговорах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили экономическое взаимодействие и итоги встречи "коалиции желающих" в Париже, согласовав необходимость совместного давления на президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии