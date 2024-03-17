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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас прервал 19-матчевую серию побед Синнера

Алькарас прервал 19-матчевую серию побед Синнера

Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в полуфинале в Индиан-Уэллс – 1:6, 6:3, 6:2. Испанец прервал 19-матчевую серию побед соперника и нанес ему первое поражение в этом сезоне.

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