Алексей Воробьев признался, что не все рады его свадьбе — поэтому и скрывал

Актер сравнил жену Аиду Гарифуллину с драгоценностью, которую надо прятать. Алексей Воробьев Социальные сетиАлексей Воробьев, который недавно тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, объяснил, почему скрывал от публики роман и свадьбу с артисткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии