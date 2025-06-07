Алексей Воробьев признался, что не все рады его свадьбе — поэтому и скрывал

Актер сравнил жену Аиду Гарифуллину с драгоценностью, которую надо прятать. Алексей Воробьев Социальные сетиАлексей Воробьев, который недавно тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, объяснил, почему скрывал от публики роман и свадьбу с артисткой.