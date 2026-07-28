Столичные гребцы завоевали пять наград на Спартакиаде учащихся в Энгельсе

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) завоевали пять медалей на XIII летней Спартакиаде учащихся России, которая завершилась в Саратовской области.