Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина потребовала отменить решение МОК по российским спортсменам

Украина потребовала отменить решение МОК по российским спортсменам

Национальный олимпийский комитет Украины подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспорив решение исполкома Международного олимпийского комитета о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.

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