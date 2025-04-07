В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы. Председатель комитета по международным делам нижней палаты парламента Леонид Слуцкий заявил, что эти заведения не должны превращаться в общежития для мигрантов, передает Ura.
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